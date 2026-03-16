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Embajadora de Israel exalta el coraje de las mujeres iraníes

Cada arresto, cada abuso, cada acto de crueldad confirma que el régimen teme profundamente la libertad de las mujeres, porque sabe que allí donde una mujer se levanta con dignidad, comienza a resquebrajarse el armazón moral de la tiranía

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Por Mijal Gur-Aryeh
Protestas en Irán, en setiembre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, quien había sido detenida por supuestamente incumplir con el código de vestimenta. (-/AFP)







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