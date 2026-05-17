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Ira al volante: el preocupante aumento del ‘road rage’ en Costa Rica

Bajarse del vehículo para discutir no es valentía; perseguir a otro conductor no es justicia; cerrar el paso no es corrección; responder a una provocación no es defensa de la dignidad

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Por Alberto Barquero Espinoza
Chofer agresivo, conductor enojado, ira al volante, manejo con furia
Es necesario conocer de señales, velocidad, revisión técnica y multas. Pero hemos prestado menos atención a un componente igual de decisivo: el comportamiento emocional del conductor. (Shutterstock/Foto)







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