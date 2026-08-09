Inteligencia artificial: la nueva batalla por el orden mundial

En materia de tecnología. China y Estados Unidos tienen cosmovisiones opuestas y estas orientarán las relaciones internacionales en las próximas décadas.

El sistema internacional atraviesa un momento crítico en la construcción del orden global del siglo XXI. Este no ha logrado definirse tras la desaparición del orden de posguerra mundial de la pasada centuria.

Tal periodo prolongado en la redefinición de las reglas del juego sistémicas pasa por un profundo cambio en la concepción de la geopolítica mundial, al que se agrega la inteligencia artificial y su gobernanza. Así, Estados Unidos y China aspiran a posicionarse como los hegemones del espacio cibernético.

El 17 de julio, Xi Jinping, en el marco de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés), celebrada en Shanghái, formuló una propuesta para un nuevo orden mundial para la IA.

Este plan se basa en cuatro ideas principales: apertura e innovación, control de riesgos, respeto a la diversidad cultural y fortalecimiento de la gobernanza multilateral (con la ONU como foro principal).

Xi defiende, frente a la tesis estadounidense, un desarrollo abierto de esta tecnología y una mayor participación de los países en desarrollo. La propuesta nace en 2025 (aunque hay antecedentes en 2023). La firma de 29 países se produjo el 16 de julio en Shanghái y, en el discurso de la conferencia, Xi le dio el banderazo de salida.

Esto tiene efectos en el contexto geopolítico. Aunque China propone un orden internacional iliberal, aprovecha los esfuerzos de la administración Trump por desmantelar el orden estadounidense del siglo XX. Así, Pekín intenta ocupar los espacios que deja Washington para recurrir a los foros intergubernamentales, en donde se presenta como un actor responsable.

Aunque se denomina organización, la propuesta corresponde más a un régimen internacional, en el que no hay los formalismos y estructuras burocráticas del Sistema de Naciones Unidas.

Aquí hay que aludir a la gobernanza sistémica. Ahora se habla de un régimen o ecosistema complejo de gobernanza global de la IA. WAICO se ubica como una pieza central de ese entramado institucional, no la única.

Frente a las regulaciones de los esquemas propuestos por Occidente, esta iniciativa china se constituye en un segundo polo basado en la soberanía y el desarrollo, y no solo en derechos y seguridad. Se trata de una confrontación geopolítica y estratégica entre las dos superpotencias, en la que participan el resto de los actores estatales y las megacorporaciones según sus intereses y capacidades.

Douthat, columnista de The New York Times (18/07/2026), advertía de que Washington piensa en los modelos de IA a partir de las nociones de la Guerra Fría, porque los concibe como armas nucleares con capacidad destructiva y, por ende, requiere vigilancia atenta y rigurosa. Mientras tanto, Pekín trata esos modelos de IA como equivalentes a la energía nuclear y tecnología de menor riesgo que se puede utilizar para comerciar y ganar aliados, influyendo en la gobernanza global. Son dos cosmovisiones opuestas que orientarán las relaciones internacionales de esta y las próximas décadas.

Y, para ser consecuentes con esta temática, consulté a Claude.ai Opus 4.8 2026 sobre los desafíos de la gobernanza global de la IA. No transcribo literalmente la respuesta, pero sí destaco los aspectos más relevantes. La clave es comprender que esta gobernanza define quién puede acceder a la capacidad de cómputo, en qué condiciones, con cuáles modelos y cómo se reparten los beneficios económicos (para 2030 se estiman en $15,7 billones). Incluye normas, estándares y principios éticos. Y quienes no participen serán sencillos “tomadores de reglas ajenas”.

Las iniciativas que las superpotencias formulan se constituyen en un instrumento de poder y control de ese Estado. Así, frente a WAICO, aparecen iniciativas occidentales como la Declaración de Bletchley (28 países, noviembre de 2023), el Proceso de Hiroshima del G7, la Asociación Global sobre IA (OCDE) y el Convenio Marco del Consejo de Europa, entre otras.

Para Estados medianos y pequeños, la pregunta no es con cuál potencia alinearse, sino cómo se construyen capacidades nacionales para conservar alguna autonomía (lo que hoy se denomina soberanía digital y tecnológica).

o se trata de aislarse de Bruselas, Pekín o Washington, y menos de enfrentarse a los otros. Eso sería un error. No se trata solo de integrarse a algún bando, sino de, desde ya –porque mañana es tarde–, invertir en universidades, en las bases de datos, en capacitación del capital humano –no solo en las áreas STEM, sino en las Ciencias Sociales– y en habilidades de IA. Porque, según Claude.ai, “la creación de WAICO nos recuerda que la gobernanza global de la IA ya no es un debate futuro: se está escribiendo ahora. La única postura que un país pequeño no puede permitirse es la de espectador”.

A finales de julio, China lanzó el modelo Kimi K3, que promete superar versiones de GPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic, y todo ello, de forma gratuita. Entretanto, se dieron a conocer retos de OpenAI y Claude para contener a sus agentes en fases de experimentación. Esto ha generado preocupación sobre los desafíos de la IA en el futuro cercano. Sin duda, un gran reto para la gobernanza tecnológica y el orden internacional.

Esto ocurre al tiempo que la gran mayoría, por no decir todos los países pequeños, actúan como espectadores y hasta debaten si se debe prohibir el uso de la IA en la educación desde primaria, desechando toda idea de invertir en el uso de modelos y la formación universitaria.

Si piensan en que sean las megacorporaciones tecnológicas las que aporten el dinero, estarán condenados a ser espacios territoriales sometidos a sus intereses y sin soberanía tecnológica al casarse con una de las dos superpotencias.

camuza@gmail.com

Carlos Murillo Zamora es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA).