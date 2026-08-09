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Inteligencia artificial: la nueva batalla por el orden mundial

La única postura que un país pequeño no puede permitirse es la de espectador

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Por Carlos Murillo Zamora
Chips con las banderas de Estados Unidos y China, símbolo de la competencia entre ambos países por el dominio tecnológico
En materia de tecnología. China y Estados Unidos tienen cosmovisiones opuestas y estas orientarán las relaciones internacionales en las próximas décadas. (Shutterstock/Imagen)







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Carlos Murillo Zamora

Carlos Murillo Zamora

Catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA).

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