Foros

Insomnio y ansiedad en Groenlandia

Si a algo están habituados los casi 60.000 habitantes de este territorio situado en el Ártico, es a soportar las inclemencias de un clima hostil. En su ADN, la capacidad de resistir está muy desarrollada

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Gente caminando por el centro de Nuuk, capital del territorio autónomo danés de Groenlandia.
Gente caminando por el centro de Nuuk, capital del territorio autónomo danés de Groenlandia. (ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gina MontanerGroenlandiaDonald Trump
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.