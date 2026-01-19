Foros

Infraestructura pública: cuatro años más desperdiciados

Mientras el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, proyecta duplicar las operaciones para el 2035, el Santamaría no tiene ni un techo para conectar la terminal doméstica con la internacional

Por Franco Mainieri Murillo
El MOPT mantendrá cerrado el paso por ruta 32 este 4 de diciembre por mal tiempo y procurará retiro de materiales caídos en vía el jueves 5 de diciembre. Fotografía:
Resulta imperativa la ampliación de la ruta 32 en el sector montañoso, incluyendo túneles y viaductos para garantizar la seguridad vial y superar el “jueguito” de tener que cerrar esta arteria cada vez que llueve.







