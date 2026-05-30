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Incorporación al CPTPP: un debate que exige prudencia

El tema exige una discusión mucho más profunda, responsable y humana, porque lo que está en juego no es solamente la competitividad económica del país, sino también la estabilidad de su tejido social rural

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Por Ferdinand von Herold
Imágenes representativas del sector agropecuario y alimentario costarricense, incluyendo ganadería, producción de arroz, café, papa, industria alimentaria y trabajo agrícola, en el contexto del rechazo al CPTPP por parte de los sectores productivos.
Productores costarricenses de leche, arroz, café, carne y hortalizas han expresado su oposición al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), al considerar que amenaza la seguridad alimentaria y la competitividad del agro nacional. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







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