Impuestos: ese pequeño detalle que hizo posible tu éxito

Parecen no recordar que cuando ellos nacieron, su madre estuvo en la cama de un hospital público, atendida por enfermeras y médicos que se encargaron de brindarle los cuidados necesarios

Por Íñigo Lejarza
Hombres sólidos
Estos "sólidos" llamaron mi atención porque muestran girar alrededor de una idea central, común y uniforme: pagar impuestos es una pésima idea. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







