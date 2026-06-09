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Humanizar el sistema penitenciario no es olvidar a las víctimas

Los derechos humanos no funcionan bajo una lógica de competencia. No es necesario sacrificar la dignidad de una persona privada de libertad para reconocer la dignidad de una víctima

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Por Rafael Segura Bonilla
Manos de un privado de libertad, reo, preso, prisionero, sujetando los barrotes de una celda, cárcel, prisión, centro penal
Defender la dignidad humana dentro de las cárceles no significa justificar delitos ni minimizar sus consecuencias. Tampoco implica restar importancia a los derechos de las víctimas. (Shutterstock/Imagen)







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