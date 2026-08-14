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Hipocresía y cinismo frente a la prohibición de tortura y de tratos crueles o degradantes

Voces del actual Poder Ejecutivo defienden prácticas penitenciarias que contradicen tanto el marco jurídico como normas sociales y valores arraigados en la conciencia de los costarricenses

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Por Gustavo Chan Mora
Cárcel, prisión, encarcelamiento. Detalle de manos sujetando barrotes en celda de un penal
Con el cinismo acentuado ahora en quienes ejercen la función pública, se dice sin pudor que muchas vejaciones e incluso la tortura de las personas privadas de libertad están bien y son correctas. (Shutterstock/Foto)







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