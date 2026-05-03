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Hielo contra el tiempo: jugar a los 40 como si tuviéramos 20

El objeto prodigioso que mostraban los gitanos en las ferias de pueblo aparece ahora con un gesto cotidiano, casi inconsciente, cada vez que abrimos una pequeña puerta en la cocina

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Por Jurgen Ureña
Cubos de hielo
Durante mucho tiempo, enfriar el dolor fue el privilegio de muy pocos. Aplicar el hielo implicaba un despliegue logístico notable. (Shutterstock/Imagen)







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Jurgen Ureña

Jurgen Ureña

Graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas de Costa Rica y máster en Documental Creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como director de programación de canal 13, como curador de fotografía y audiovisuales en la fundación de arte contemporáneo Teor/éTica.

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