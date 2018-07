Quizás, un elemento favorable del presente momento es que ha permitido la generación de una conciencia en Occidente acerca de los defectos de este modelo de desarrollo y de la actual forma de la globalización, lo que promueve como respuesta una renovación geopolítica que permita emparejar la cancha a partir de llamados como el del 2004 de la World Commission on the Social Dimensions of Globalization o de la misma Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.