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Hay noches que permanecen encendidas mucho después de apagarse el fuego

Con caballete, pintura, lienzo y pinceles, la mujer delinea los primeros trazos en el bosquejo del rústico portón de la propiedad, pues llamó su atención desde la llegada

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Por Roberto García Herrera
Portón recubierto de musgo
Semicubiertos de musgo, el marco y los parales de la estructura se ven abrigados, como si la naturaleza resguardara el portón de las inclemencias del clima a la intemperie. (Roberto García H./Fotografía:)







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Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

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