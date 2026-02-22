Foros

Hay hambre en el patio trasero de este patio trasero que es Latinoamérica

Las tortas aquí no son quebrar un florero, generar un reporte en la escuela o chocarle el carro a papi. Las consecuencias por estos mundos quedan grabadas con cicatrices en la piel y en el alma

Por Ricardo Millán González
Mano infantil sostiene bolsa de chiles panameños
Lo que el niño sabe hacer es ofrecer bolsas de chile panameño y guardar con cuidado el dinero de las ventas. Eso de sentarse a ojear un menú, ordenar y ser atendido no es lo suyo. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

