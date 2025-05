Hasta los maestros les hablan de tú a los niños. ¿Pierde el vos la batalla?

“Como se ve de la conversación anterior, doña Inés daba a su esposo el tratamiento frío y respetuoso de usted, que es mal síntoma, por lo general. Don Roque usaba el vos, provincialismo que equivale al tú, y en este país solo se tutean las personas cuyas relaciones íntimas tienen por origen el amor, la amistad o el parentesco cercano” (cursiva en el original). Este es un fragmento tomado de la obra Misterio o Risas y llantos, del escritor Manuel Argüello Mora (1834-1902), publicado, por entregas, en la revista Costa Rica ilustrada, en 1888, y, como novela, los años siguientes con algunos retoques.

En este texto y otros que escribió Argüello Mora, sobrino del presidente Juan Rafael Mora, es frecuente el uso, entre sus personajes, del tú, al igual que el usted. El vos escasamente aparece. Estamos hablando de siglo y medio atrás.

En nuestro medio, a menudo se presenta la discusión sobre la corrección que supone el uso del pronombre vos, al igual que se descalifica el tú, más usado en los países latinoamericanos, excepto Argentina y Bolivia, y en España.

Se atribuye a la influencia, muy determinante, de la música, las telenovelas, la literatura y ahora películas y series de televisión dobladas en países donde predomina el habitual uso del tú. Como vemos, dicha tendencia no solo corresponde a esta influencia reciente con cierto aroma de telenovela mexicana, sino que es una discusión que se remonta siglo XIX.

En mi caso, criado en el campo guanacasteco, crecí usando el usted en el trato entre las personas, indistintamente, la afinidad o relación que tuvieran. Fueran esposos, hijos, padres o amigos o individuos que apenas se estuvieran conociendo. Cuando llegué a San José y mi relación, primera, fue con emigrados campesinos, al igual que mi familia, no hubo problema: se seguía usando el usted con mis amigos recientes. Pronto descubrí que en el Valle Central era de uso más común el vos, como sucede en la actualidad.

Luego, enfrenté otro problema. En mi vida de periodista, tuve que trabajar más de dos décadas con jefes españoles. Se me hacía difícil adaptarme al tú tan arraigado entre los ibéricos de habla hispana. En muchos casos, me llamaron la atención, amigablemente, por usar el usted, que lo veían como una falta de confianza o señal de respeto a su jerarquía. Es posible que así fuera, pero la verdad es que se me dificultaba el tú y lo hacía de manera inconsciente.

En el Nuevo Diccionario de Costarriqueñismos (Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2018), Miguel Ángel Quesada Pacheco se refiere al usted y al vos, pero no menciona el tú en el habla costarricense. Del usted dice: “Forma de tratamiento pronominal que, además de marcar respeto, cortesía y distanciamiento, indica, confianza y cercanía afectiva (es más empleado el pronombre vos)”.

En cuanto vos, señala: “Forma de tratamiento pronominal que indica confianza, familiaridad y cercanía afectiva”. En una segunda acepción, indica que, en la provincia de Alajuela, “forma de tratamiento de respeto, empleada por personas jóvenes para dirigirse a personas mayores”.

Ahora, con los modernos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el tú parece estar ganando la batalla, por más que en algunos medios culturales se insista en el vos, de uso más común históricamente.

No es infrecuente escuchar a maestros y profesores usando el tú, al igual que leerlo en poetas y escritores. Los niños, por lo común, se han ido adaptando el tú, como lo utilizan sus padres jóvenes y cuando escuchan y cantan las melodías de sus cantantes favoritos.

Como podemos ver, desde tiempos lejanos, el usted, el vos y el tú están metidos y mezclados en nuestra habla, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra cultura, por más que insistamos en la corrección de usar el vos como el más auténtico, el más acorde con nuestra identidad. Podemos preguntarnos, en este mundo globalizado, ¿cuál pronombre va a terminar imponiéndose? ¿Perderá el vos la batalla?

Juan Ramón Rojas es periodista.