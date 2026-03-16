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Había una vez... una ‘piscina olímpica’ al lado del Teatro Nacional

Los Museos del Banco Central abrieron en la plaza de la Cultura una muestra que nos transporta a los meses en los que San José presenciaba el nacimiento de ambos

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Por Ovidio Muñoz Corrales
Plaza de la Cultura y Teatro Nacional
Plaza de la Cultura y Teatro Nacional. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







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Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

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