Guaritos, prusianos y sodas bien crujientes: un paladar con cabanga

De las pastelerías de antaño extraño las cuñas relucientes de lustre con jalea en el centro. También las orejas y los cachos de jalea, todo delicioso

Por José Paganella Herrera
Galletas de soda
Extraño aquella crujiente, tostadita y deliciosa soda, la que solo requería de dos mordiscos para terminarla. (Shutterstock/Imagen)







galletas de sodamentasvioletasguaritosJockeyprusianosantojos de antaño

