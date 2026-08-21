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Gobernar o confrontar: el dilema de Laura Fernández en sus primeros 100 días

Gobernar consiste en resolver problemas. Hacer política populista consiste en construir un relato convincente sobre quién es responsable de esos problemas y quién representa al pueblo en su lucha contra ellos

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Por Roberto J. Gallardo N.
Conferencia de prensa Presidencia
La mandataria Laura Fernández (segunda en el orden usual) durante la actividad en la que se refirió a sus primeros 100 días de gobierno. Con ella, Ana María Recalde, directora de Iniciativas Estratégicas Globales de Google; el vicepresidente Douglas Soto y la jerarca del Micitt, Paula Bogantes. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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