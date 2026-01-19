Foros

Gobernar mirando el celular

Muchas de las acciones de los últimos gobiernos –el actual incluido– se ejecutaron con la mirada puesta únicamente en lo colindante y urgente. Nadie levantó siquiera los párpados para observar el mediano plazo

Por Alfredo Solano López
Personas que van caminando y, a la vez, mirando u oyendo audios de su celular
Diversos estudios demuestran que quienes caminan mirando el celular reducen su campo visual: de los 180 grados que se alcanzan cuando la vista se mantiene al frente, se pasa a unos 75 grados cuando los ojos se fijan en la pantalla. (Shutterstock/Imagen)







elecciones 2026lo urgente y lo importanteproblemas de larzo plazofalta de visión de largo plazo

