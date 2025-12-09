Foros

GEO-7: un llamado urgente desde la ciencia a la acción ciudadana y global

La humanidad se encuentra en un punto crítico. Los sistemas naturales que sustentan la vida –clima, biodiversidad, aire, agua y tierra– están bajo una presión sin precedentes

Por Édgar E. Gutiérrez-Espeleta
Calentamiento global, cambio climático
El cambio climático agrava la pérdida de biodiversidad, mientras que la contaminación debilita ecosistemas ya degradados. Juntas, afectan los cuatro sistemas naturales fundamentales: el aire, el suelo, los océanos y el agua dulce. (Shutterstock/Shutterstock)







