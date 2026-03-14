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Gasolina más cara, empleo en caída y una ‘edad de oro’ que los estadounidenses no ven por ninguna parte

La ofensiva militar contra Irán se desarrolla en medio de críticas por el deterioro económico y el cuestionamiento al papel del Congreso en la decisión de Trump de ir a la guerra

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Por Andrés Hernández Alende
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A Donald Trump le importa poco el derecho internacional, al tiempo que opera desdeñando al Congreso y no presta oídos a las opiniones de la nación que gobierna. (Foto de la revista 'People' reproducida por la agencia AFP). (trump /trump)







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