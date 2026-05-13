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Fuga tras el choque: un vacío que el país no debería tolerar más

Debemos entender que el problema no termina cuando ocurre el impacto. La segunda agresión empieza cuando el responsable del accidente decide desaparecer

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Por Alberto Barquero Espinoza
Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y se dio a la fuga
Foto de marzo pasado, cuando un conductor protagonizó un grave accidente en la carretera de Circunvalación y luego se dio a la fuga. (cortesía/cortesía)







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