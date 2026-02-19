Foros

Fue como una patada en el estómago

Habrá que estar, como dice Jacques Derrida, en ‘guerra contra sí mismo’, y permanecer vigilantes y autocríticos frente a la tentación de abatirnos por la derrota

EscucharEscuchar
Por Carolina Gölcher
Luz se cuela por una ventana e ilumina una habitación oscura y abandonada, con piso de tablones de madera
Iremos construyendo la calma en los pequeños espacios que quedan cuando la vida no encaja del todo, como en esos marcos de la ventana por donde se cuela la luz. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carolina Gölcherpatada en el estómagolevantarse tras la caída

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.