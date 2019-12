Otro error es no establecer excepciones, como es el caso de medicamentos de estrecho margen terapéutico porque sí conviene que prevalezca la marca hasta tanto Salud no garantice el intercambio entre diversas opciones, o bien, cuando se trate de pacientes que, por razones especiales, solo pueden recurrir a una serie limitada de los fármacos disponibles contra su padecimiento. Un tercer error es no establecer sanciones por el incumplimiento, pues se ha demostrado que los médicos no están dispuestos a aceptar esta política de modo voluntario.