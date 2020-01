Encarar la discriminación. No es tarea fácil quebrar las dinámicas que vienen de otros tiempos en el interior de los partidos políticos. Pero en el siglo XXI no hay alternativa: sin mujeres no hay democracia. La igualdad en política es un componente fundamental de las democracias desarrolladas y las elecciones del 2 de febrero están mostrando desafíos que conviene encarar más pronto que tarde.