En en lo micro, la educación se quedó estancada, sin cambios significativos durante muchos años. De la educación actual se puede decir que está basada en enseñanza autoritaria, pasiva y unidireccional; se rige por materias que no han sido actualizadas para los trabajos del futuro; sigue un formato que no es óptimo para el aprendizaje y no crea espacios de conexión con el sector productivo y con expertos para incentivar la educación dual.