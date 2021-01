Valores. Algunos opinan que quienes se meten en política tienen una reducida escala de principios —para no decirlo en términos populares—, lo cual no es del todo cierto, siempre habrá personas cuyos valores no cambian. El expresidente José Joaquín Trejos —recordado por su campaña de las manos limpias— fue un digno ejemplo de capacidad, lucha, integridad y abnegación, en beneficio del país.