Este análisis es una comparación con el empleo privado formal, pero 46 de cada 100 personas que trabajan lo hacen en la informalidad y no tienen derecho a nada de lo expuesto. A lo sumo, obtendrán la pensión de ¢78.000 del Régimen No Contributivo, si no tienen bienes, ingresos adicionales o parientes cercanos que puedan asistirles. Si trabajan menos de 25 años asegurados, no tienen derecho a ningún beneficio, salvo el ahorro acumulado de la pensión complementaria.