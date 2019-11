Según Láscaris, “una afirmación, no en el plano lógico, sino en la realidad existente, engendra desde sí misma su propia negación frente a sí”. Y añade: “Nunca me he sentido hegeliano ni se me había ocurrido publicar sobre Hegel”, pero el principio de la afirmación de la negación por la afirmación de la afirmación se le antoja “evidente y cotidiano”.