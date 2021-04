No pretendo que los centros educativos eviten el uso de las redes sociales, se trata, más bien, de un ejercicio de prudencia, de valorar si con las imágenes no se compromete de alguna manera la seguridad o la dignidad, si al compartir se piensa en los niños o son medio de promoción del centro educativo u objeto de otro tipo de intereses. El permiso firmado no los salva de velar por el bien superior de los menores.