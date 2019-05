Obvia o no la respuesta, lo cierto es que la descarbonización no se está moviendo a la velocidad deseada y los ecosistemas siguen viéndose perjudicados por la mano de muchos y la de aquellos con poder que rehúsan creer que el cambio climático es real. La solicitud de Monbiot y su grupo de activistas no pretende cambiar la descarbonización por las soluciones climáticas naturales; propone que se descarbonice la economía al mismo tiempo que permitimos que la naturaleza siga su curso, y contribuir activamente a su protección y restauración.