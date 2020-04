Desbancarizados. Según datos del Banco Mundial, 1,6 millones de costarricenses (32 %) no tienen cuentas bancarias, no ahorran —tal vez lo hacen, pero debajo del colchón—, no tienen acceso a créditos del sistema financiero, efectúan transferencias haciendo uso de sistemas para lo cual pagan carísimas comisiones y efectivo todos los días.