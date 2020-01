Mis estudiantes dan fe de que no juego a imponer el récord de bateo en las grandes ligas. No tengo el dominio total de mi materia, ¡nadie lo tiene! Y, curiosamente, he incorporado a mi metodología herramientas tecnológicas como graficadores y hojas de cálculo, con la decidida idea de hacer talleres sobre simulaciones probabilísticas y el estudio de razones de cambio de curvas en el plano cartesiano con mis estudiantes. Pues creo que la tecnología no es una herramienta fuerte, sino fuertísima para modelar el entorno de situaciones controladas.