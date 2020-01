Intervención de la Corte. Otro punto debatido es si era necesario probar, en esta etapa interlocutoria, el dolo o dolus specialis, en este caso el intento genocida específico. Myanmar alegó que si bien se pudieron cometer actos desproporcionados en el uso de la fuerza que violan el derecho internacional humanitario, no había evidencia de un intento genocida, lo cual anulaba la competencia de la Corte en el asunto. La Corte discrepó y manifestó que en esa etapa del proceso no era necesario determinar un intento genocida específico, y que solo se requiere constatar la existencia de actos que prima facie se vinculen con esa intención, pues la Convención busca prevenir ese crimen y, por lo tanto, la Corte puede establecer medidas para preservar derechos fundamentales. En consecuencia, la CIJ ordenó a Myanmar emprender las acciones necesarias para no perpetrar delitos de ese calibre y para preservar la prueba, entre otros aspectos.