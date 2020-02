El propósito, dijo, es asegurar la eficacia de los operativos y velar por el “interés público”, no lesionar el secreto de las fuentes periodísticas. No obstante, la justificación brindada no debe llamarnos a engaño, pues pretende vestir con nobles ropajes lo que constituye un clarísimo ataque a la libertad de expresión y al secreto de las fuentes.