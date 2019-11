La Nación me vuelve a atacar. Nada nuevo en eso. Mi padre, don Pepe, atacado mil y una veces por La Nación, estará feliz en el cielo. A pesar de mis limitaciones como ser humano, algo bueno estaré haciendo para que La Nación no me vea como de los suyos ni me sienta defendiendo sus causas y, mucho menos, doblegándome ante sus intimidaciones.