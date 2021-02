Reforma del Estado. No hace falta ser economista para entender que antes de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y endeudar más el país, el gobierno debe recorta gastos, vender activos —lo cual no significa crear desempleo, los activos sin empleados no funcionan—, eliminar entes innecesarios u obsoletos y aprobar una ley de empleo público que elimine las convenciones colectivas y no deje abiertos portillos que aumenten el costo de la planilla estatal.