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Florida elimina cursos de sociología por considerarlos ‘agenda woke’: una alerta para la autonomía universitaria

Quienes han planteado que las universidades públicas de Costa Rica participan de un ‘adoctrinamiento ideológico’ son usualmente quienes hoy aspiran a silenciar medios de comunicación que no les sean afines

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Por Tadeo Masís González
Cultura woke; agenda woke
Antes de la reciente decisión tomada en Florida, se desplegaron acciones en ese mismo estado para eliminar de los cursos de Sociología los componentes asociados al fenómeno de la estratificación social. Todo, con el argumento de que su estudio promovía una agenda "woke". (Shutterstock/Imagen)







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