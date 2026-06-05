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Fiscal Carlo Díaz: ‘La independencia del Ministerio Público no se negocia’

La concentración del poder y el debilitamiento de los controles democráticos han sido históricamente terreno fértil para la impunidad de la corrupción y la persecución selectiva

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Por Carlo Israel Díaz Sánchez
Allanamiento Limón Caso Transbordo
Operativo efectuado en febrero pasado en Cieneguita de Limón, en el que participaron la Policía Judicial (OIJ) y el fiscal general, Carlo Díaz. (Alonso Tenorio)







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