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Festival Internacional de las Artes: la fiesta que no era para todos

Entre zacate, oscuridad y silencio institucional, la inclusión brilló por su ausencia en el pasado Festival Nacional de las Artes

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Por Ana María Mora Arguedas
22/03/2026. FIA, Feria Internacional del Arte. Parque Metropolitano La Sabana. San José. Fotografía: Lilly Arce.
Transitamos por zacate, raíces expuestas, piedrilla suelta y aceras en pésimo estado. El lugar del evento no consideró al 10% de la población con discapacidad. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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