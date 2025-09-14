Foros

¡Feliz cumpleaños, Tiquicia!

La Madre Patria no está sola. Tiene más de cinco millones de hijos; algunos propios, y otros adoptados, que encuentran en ella amparo y cobijo, pan nuestro y ajeno, oportunidades que, para los de afuera, son bendiciones y que a veces los propios damos por un hecho

Por Ana Coralia Fernández
Fotografía de archivo de setiembre, 2013. Decenas de niños participaron en el desfile de faroles en San Rafael de Oreamuno, Cartago. (Rafael PACHECO GRANADOS)







Letra Libredesfile de farolesdesfiles del 15 de setiembreIndependenciaAna Coralia FernándezHimno NacionalPatriótica costarricense
Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

