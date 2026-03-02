Foros

Extranjero en su propio país

Después de firmarse los tratados de paz en Centroamérica y de celebrarse elecciones, abrazó la ilusión del regreso, de sus estudios, de que todo sería como antes. No fue así

Por Víctor Chacón Rodríguez
En un recorrido con la Policia de Fronteras por la frontera de Peñas Blancas observamos varios migrantes nicaragüenses tratando de cruzar para pedir asilo, la policía de fronteras los detiene y los lleva a las oficinas de migración.
Fotografía ilustrativa de migrantes nicaragüenses en 2018, tratando de cruzar la frontera en Peñas Blancas para pedir asilo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







