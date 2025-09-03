Foros

Extorsiones en Costa Rica: ¿mandan las autoridades o las mafias?

En zonas enteras del país, los comerciantes pagan más al crimen organizado que al Ministerio de Hacienda. Eso significa una sola cosa: que el Estado perdió soberanía en su propio territorio

EscucharEscuchar
Por Rafael Ángel Guillén
extorsiones, pandillas, mafia, crimen organizado, amenazas, secuestros, cobro de rescates, cobro de peajes de seguridad
Hay comerciantes en Costa Rica que pagan un “peaje criminal” para que las pandillas no les quemen su local ni los conviertan en estadísticas de violencia. (Shutterstock/Imagen:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
extorsióncrimen organizadopandillasLey de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidorpeajes de seguridad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.