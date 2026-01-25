Foros

Europa le para los pies a Trump

En esta ocasión, salvo las adulaciones que le profiere Mark Rutte, secretario general de la OTAN, con el republicano, los presentes en la reunión hicieron frente común a las bravatas de Trump

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Un hombre aparece en una pantalla gigante de traje, bajo la pantalla cuatro personas sentadas, una mujer y tres hombres.
Trump pronunció en Davos un discurso de más de una hora, salpicado de falsedades, exageraciones e insultos a países y jefes de Estado a los que trata como adversarios pese a ser aliados de Estados Unidos. (FABRICE COFFRINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpDavoscumbre de DavosMark RutteGroenlandia
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.