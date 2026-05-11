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¿Está Costa Rica debilitando su democracia para combatir la parálisis política?

Cuando se agrede simbólicamente a ciudadanos vinculados con la justicia, la institucionalidad, la vida republicana o la libertad de prensa, lo que termina golpeado es el alma democrática de toda la nación

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Por Jaime Feinzaig
La Nación, fachada
Edificio principal del periódico 'La Nación', en Llorente de Tibás. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jaime Feinzaigretiro de visasJunta Directiva de La Naciónlibertad de prensa

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