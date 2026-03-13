Foros

¿Es necesario expresar tanto odio?

¿Por qué no podemos tener un encuentro ciudadano pacífico? ¿Es necesario irrumpir con gritos, insultos y carteles con mensajes de odio en un encuentro ciudadano, democrático y transparente? ¿Quién está detrás de estas manifestaciones y por qué?

EscucharEscuchar
Por Catalina Montero Gómez
01/02/2026/ Claudia Dobles candidata presidencial por el partido político Coalición Agenda Ciudadana / Foto John Durán
Momento en que la hoy excandidata presidencial Claudia Dobles emitió su voto, el pasado 1.° de febrero en la Escuela Carlos Sanabria, de Pavas. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia Doblesviolenciamensajes de ojocontinuismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.