Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría

Cuatro años han sido suficientes para dar al traste con todo lo que nos hacía distintos en el ámbito mundial. Se institucionalizaron, con una fuerza y un descaro nunca antes vistos, el robo, la insolencia, el irrespeto

Por Sylvia Montero Mejía 
Costa Rica enferma, Costa Rica en manos médicas, en crisis, Estado de Costa Rica colapsado, manos de médico sostienen bandera de Costa Rica
Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable. Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.  (Shutterstock/Imagen)







