Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría

Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable. Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.

Costa Rica es una nación muy joven: doscientos y un poquito más de años de vida independiente y un poquito menos de vida republicana. En términos “universales” (me refiero a su vida en relación con la vida del universo), nuestra existencia es comparable a menos que nada. ¡Pero “somos”, “estamos aquí”!

A lo largo de esta corta vida, ciudadanos ilustres, mujeres valientes, hombres y mujeres intachables, nos han ido dejando una larga lista de enseñanzas.

Nuestra historia ha sido una secuencia de hechos que nos llenan de orgullo, de decisiones que han ido conformando nuestro “ser costarricense”, de voluntades que, juntas, han moldeado nuestro modo de ser, nuestro modo de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos.

Con errores, a veces; con resultados tal vez no deseados, pero en la mayoría de los casos, con una voluntad de hacer las cosas bien, en beneficio de la mayoría, habíamos adquirido, en el ámbito mundial, un lugar destacado.

Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable.

Tan buena fama adquirimos que nuestro eslogan “pura vida” se convirtió en nuestra carta de presentación ante el mundo entero. Venir a Costa Rica era, para muchos, la meta deseada, el destino ideal, el país anhelado. Algo así como el sueño hecho realidad.

¿Qué ha sucedido?

¿Por qué nuestro nombre resuena hoy en el ámbito mundial como el destino menos recomendado, como el país más inseguro y, además, de los más caros? El país pasó a ser un paraíso de los narcotraficantes, donde no existen controles ni vigilancia en los puertos, y donde a diario mueren en las calles jóvenes involucrados con el crimen organizado e inocentes víctimas colaterales.

El deterioro de Costa Rica se ha hecho insostenible. Nuestros pilares –educación, salud y seguridad– necesitaban ser fortalecidos, pedían a gritos una inyección de mejoras. Se habían debilitado, pero con voluntad política, podían salir adelante.

Sin embargo, durante estos últimos cuatro años, el deterioro se agudizó. No se tomaron medidas para mejorar nuestras instituciones, sino que, por el contrario, prevaleció a lo largo de este tiempo una voluntad de destrucción, de abandono, de desamparo.

Cuatro años han sido suficientes para dar al traste con todo lo que nos hacía distintos en el ámbito mundial. Se institucionalizaron, con una fuerza y un descaro nunca antes vistos, el robo, la insolencia, el irrespeto.

Es triste, realmente lamentable, la situación que estamos viviendo.

Pero, en medio de este ambiente inquietante y penoso, una carta de una funcionaria ejemplar nos ha devuelto la esperanza de que Costa Rica puede salir adelante. Ella, doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ha levantado su voz en defensa de nuestra nación.

Sus palabras son un llamado a todos los costarricenses para que no dejemos que nos roben lo que por tantos años, con esfuerzo denodado de muchos patriotas, se ha conquistado en Costa Rica.

Con fuerza, determinación, claridad y valentía lanza esta frase: “Usted está amenazando la paz y la estabilidad política”

No es necesario decir nada más. La acusación es contundente y no deja espacio para dudas. Lo que se cierne sobre Costa Rica es de un peligro que no se había experimentado desde hacía 76 años.

Prestémosle oídos muy atentos a esta advertencia, a estas palabras pronunciadas por una persona de trayectoria impecable en el servicio público, por una ciudadana profundamente preocupada por nuestro futuro, y por la cercanía de las próximas elecciones presidenciales.

Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.

Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría de los que, con entrega y auténtico patriotismo, pusieron a Costa Rica en un pedestal en el mundo.

