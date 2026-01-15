Foros

Entre la ‘tríada oscura’ y la ‘tríada luminosa’: las personalidades de los candidatos a la presidencia

La ‘tríada oscura’ es un concepto de la Psicología acuñado en 2002. Agrupa tres rasgos de personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía

Por Marco Antonio García Sáenz
El concepto de estas tríadas de personalidad ha sido plasmado en imágenes para una mejor comprensión. Esta es una representación gráfica de la "tríada oscura", con rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos.
El concepto de estas tríadas de personalidad ha sido plasmado en imágenes para una mejor comprensión. Esta es una representación gráfica de la "tríada oscura", con rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos. (Shutterstock/Imagen)







