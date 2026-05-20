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Entre la tarjeta y la lotería, ¿tenemos cultura financiera?

La Encuesta Financiera a Hogares, del INEC, evidencia que el endeudamiento forma parte estructural de la economía doméstica tica y que una porción significativa de los ingresos se destina al pago de deudas

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Por Esteban Chaverri Jiménez
Endeudamiento con tarjetas de crédito, pareja revisa sus estados de cuenta con una calculadora
Endeudamiento con tarjetas de crédito, pareja revisa sus estados de cuenta con una calculadora (Shutterstock/Foto)







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