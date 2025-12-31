Foros

Entre la polarización, la violencia y la urgencia de reconocernos de nuevo

Un país más justo, seguro y solidario se construye con una ciudadanía emocionalmente madura; no con gritos e insultos

EscucharEscuchar
Por Karol Alfaro Ceciliano
Grupo de personas en discusión. Libertad de expresión y debate en democracia.
Se vuelve urgente reconstruir espacios de diálogo real y seguro, y evitar la politización de cualquier asunto de la vida cotidiana. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PolarizaciónViolenciaDiálogoKarol Alfaro Ceciliano

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.