Foros

Entre la furia populista y la apatía ciudadana

Aunque algunos abjuren del pasado, lo que está en juego no es ese pasado, es el futuro del país. Yo, de mi parte, sé claramente de qué lado de la historia estoy

EscucharEscuchar
Por Luis Alberto Varela Quirós
Populismo, líder populista, demagogia, retórica
Costa Rica llegará a las elecciones de febrero marcada por un populismo que debilita instituciones, manipula a los más vulnerables y fractura la convivencia nacional. (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
populismoelecciones 2026voto

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.